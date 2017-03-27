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21:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе рассматривается возможность строительства крематория на севере города

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Власти Уфы согласны с идеей, что крематорий может быть построен в северной — промышленной части города, а не на западе, как это было задумано изначально, когда проект готовился к реализации несколько лет назад.

Сейчас рассматривается возможность возведения крематория на севере города, идет подготовка документов. Об этом РБК-Уфа сказал директор муниципального «Комбината специализированного обслуживания», депутат Горсовета Руслан Кинзикеев.

«В настоящий момент крематорий в Уфе не строится. Ведутся плановые работы по подготовке документации для возможности размещения на перспективу крематория в северной части Уфы», — заявил он.

В издании напомнили, ситуация с нехваткой земли под захоронения в Уфе обсуждается властями несколько лет. В конце прошлого года Горсовет принял решение о закрытии Южного кладбища в 2017 году, из-за того, что его границы дальше некуда расширять. Кладбище вплотную подступило к населенным пунктам. В марте этого года стало известно о том, что город просит региональные и федеральные власти выделить ему более тысячи гектаров сельхозземель на западных границах Уфы под новое кладбище.

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