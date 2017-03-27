В Уфе рассматривается возможность строительства крематория на севере города

Сейчас рассматривается возможность возведения крематория на севере города, идет подготовка документов. Об этом РБК-Уфа сказал директор муниципального «Комбината специализированного обслуживания», депутат Горсовета Руслан Кинзикеев.
«В настоящий момент крематорий в Уфе не строится. Ведутся плановые работы по подготовке документации для возможности размещения на перспективу крематория в северной части Уфы», — заявил он.
В издании напомнили, ситуация с нехваткой земли под захоронения в Уфе обсуждается властями несколько лет. В конце прошлого года Горсовет принял решение о закрытии Южного кладбища в 2017 году, из-за того, что его границы дальше некуда расширять. Кладбище вплотную подступило к населенным пунктам. В марте этого года стало известно о том, что город просит региональные и федеральные власти выделить ему более тысячи гектаров сельхозземель на западных границах Уфы под новое кладбище.