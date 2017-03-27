В Уфе рассматривается возможность строительства крематория на севере города

Сейчас рассматривается возможность возведения крематория на севере города, идет подготовка документов. Об этом РБК-Уфа сказал директор муниципального «Комбината специализированного обслуживания», депутат Горсовета Руслан Кинзикеев.

«В настоящий момент крематорий в Уфе не строится. Ведутся плановые работы по подготовке документации для возможности размещения на перспективу крематория в северной части Уфы», — заявил он.