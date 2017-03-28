Власти обнаружили признаки преступлений в работе областной фармкомпании
В деятельности областной фармакологической компании усматриваются признаки преступлений. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов.
В деятельности областной фармакологической компании усматриваются признаки преступлений. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов.
По его словам, региональное управление Росздравнадзора провело две проверки организации. По итогам оперативных мероприятий глава региона направил запросы в прокуратуру, ФСБ и МВД с просьбой провести расследование.
Первый случай связан с наблюдавшейся в регионе нехваткой инсулина.
— У нас ситуация с инсулином была вызвана в том числе тем, что у нас три с половиной месяца инсулин не закупался в прошлом году. И, как сказала госпожа Великая (Алла Великая, руководитель областного управления Росздравнадзора, — прим. Калининград.Ru), есть признаки того, что тот инсулин, который предоставляли в ходе проверки, просто был собран с аптек, потому что не совпадали ни накладные, ни номера и так далее, — рассказал глава региона.
Второй инцидент произошёл в марте. «Буквально две недели назад в ходе выездной проверки они (сотрудники Росздравнадзора, — прим. Калининград.Ru) обнаружили в “Форде Транзите” нашей областной фармакологической компании различных просроченных препаратов на семь миллионов рублей», — добавил Алиханов.
Областное правительство намерено попросить надзорное ведомство провести комплексную проверку и в случае необходимости привлечь к ней правоохранителей.
«В оперативном порядке просили коллег из Федеральной службы безопасности принять меры, чтобы, не дай бог, там задним число не почистили бухгалтерию и так далее. Честно говоря, то упорство, с которым коллеги пытаются защищать
Областную фармакологическую компанию создали в 2012 году. Основная цель организации — стабильное обеспечение лекарствами граждан льготных категорий. Предполагалось, что предприятие также будет способствовать экономии бюджетных средств при закупке препаратов.