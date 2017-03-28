Власти обнаружили признаки преступлений в работе областной фармкомпании

По его словам, региональное управление Росздравнадзора провело две проверки организации. По итогам оперативных мероприятий глава региона направил запросы в прокуратуру, ФСБ и МВД с просьбой провести расследование.

Первый случай связан с наблюдавшейся в регионе нехваткой инсулина.

— У нас ситуация с инсулином была вызвана в том числе тем, что у нас три с половиной месяца инсулин не закупался в прошлом году. И, как сказала госпожа Великая (Алла Великая, руководитель областного управления Росздравнадзора, — прим. Калининград.Ru), есть признаки того, что тот инсулин, который предоставляли в ходе проверки, просто был собран с аптек, потому что не совпадали ни накладные, ни номера и так далее, — рассказал глава региона.

Второй инцидент произошёл в марте. «Буквально две недели назад в ходе выездной проверки они (сотрудники Росздравнадзора, — прим. Калининград.Ru) обнаружили в “Форде Транзите” нашей областной фармакологической компании различных просроченных препаратов на семь миллионов рублей», — добавил Алиханов.

Областное правительство намерено попросить надзорное ведомство провести комплексную проверку и в случае необходимости привлечь к ней правоохранителей.

«В оперативном порядке просили коллег из Федеральной службы безопасности принять меры, чтобы, не дай бог, там задним число не почистили бухгалтерию и так далее. Честно говоря, то упорство, с которым коллеги пытаются защищать какие-то свои отдельные интересы, меня пугает. Поэтому с этой проблемой мы разберёмся в ближайшие дни и в дальнейшем будем проводить очень жёсткую антикоррупционную политику», — заверил глава региона.

Областную фармакологическую компанию создали в 2012 году. Основная цель организации — стабильное обеспечение лекарствами граждан льготных категорий. Предполагалось, что предприятие также будет способствовать экономии бюджетных средств при закупке препаратов.