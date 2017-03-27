НБУ заложил в прогноз по инфляции повышение тарифов на газ и отопление

«Мы учитываем следующее повышение на газ и отопление с октября», — сказал Николайчук в эфире «Радио Вести», слов которого приводит «Украинские новости».

При этом он не уточнил, насколько могут вырасти тарифы.

«Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют», — добавил он.

Николайчук также считает, что в 2017 году НБУ может снизить влияние административно регулируемых тарифов на показатель индекса потребительских цен.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики.