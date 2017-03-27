Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России запретят старые электросчетчики
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
9В тени стены
22:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НБУ заложил в прогноз по инфляции повышение тарифов на газ и отопление

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заложил в прогноз по инфляции на 2017 год повышение цен на газ и отопление с октября, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы учитываем следующее повышение на газ и отопление с октября», — сказал Николайчук в эфире «Радио Вести», слов которого приводит «Украинские новости».

При этом он не уточнил, насколько могут вырасти тарифы.

«Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют», — добавил он.

Николайчук также считает, что в 2017 году НБУ может снизить влияние административно регулируемых тарифов на показатель индекса потребительских цен.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) — отопление и горячую воду — повысились в Украине почти в два раза с 1 июля. Повышение тарифов на услуги ЖКХ связано с решением Кабмина выполнить требование МВФ по внутренним ценам на газ, «доведя их до уровня рыночных»: с 1 мая отменен льготный тариф, использовавшийся в течение отопительного сезона, а население и предприятия, обеспечивающие отопление и горячую воду, теперь будут платить за газ по единому тарифу — 6 879 гривен за тысячу кубометров. Правительство планирует уменьшить нагрузку на малообеспеченные слои населения из-за роста тарифов при помощи адресных субсидий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лавров прокомментировал реакцию Запада на акцию в Москве
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
ВЭБ подтвердил переговоры руководства банка с зятем Трампа
Полиция не нашла связи между исполнителем теракта в Лондоне и ИГ
СМИ сообщили о смерти младшей сестры Фиделя Кастро
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь