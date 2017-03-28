Ямочный ремонт будет проходить на дорогах Казани на протяжении всего теплого сезона

На сегодня ремонт выполнен на площади 8,5 тыс кв. м. О технологии производства работ журналистам в ходе ночного пресс-тура рассказал заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Одним из участков, где сегодня ведутся работы, стало пересечение улиц Парижской Коммуны и Лево-Булачной. Как пояснил журналистам Игорь Куляжев, подрядчики заделывают ямы площадью до 5 кв. м. При этом, как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства, перед тем как приступить к ямочному ремонту, в городе была проведена инвентаризация дорог, чтобы выяснить, в каком состоянии они находятся, и какие ямы можно заделать литым асфальтобетоном.

Стоит отметить, что технология, которая используется при этом, отличается от той, что применяется при укладке плотного горячего асфальтобетона. Так, сперва производится обрубка разрушенных участков. После этого ремонтируемое место продувается, прогревается горелкой и заливается литым асфальтобетоном. Температура литой смеси должна составлять 180−220 градусов. Как рассказал директор компании ООО СК «Казаньдорстрой» Олег Петров, уже через три-четыре часа отремонтированный участок дороги готов к эксплуатации. Таким образом, уже завтра утром автовладельцы смогут проехать по ул. Парижская Коммуна, не боясь угодить в яму.

Аналогичным образом сегодняшней ночью идет работа около МКДЦ и в других районах города. Всего на ямочном ремонте литым асфальтобетоном задействовано 62 единицы техники, из них 8 термомиксеров для доставки литого асфальтобетона, 12 компрессоров, 7 специальных фрез, 15 швонарезчиков и другая техника.