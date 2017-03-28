Ямочный ремонт будет проходить на дорогах Казани на протяжении всего теплого сезона

На сегодня ремонт выполнен на площади 8,5 тыс кв. м. О технологии производства работ журналистам в ходе ночного пресс-тура рассказал заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.
Одним из участков, где сегодня ведутся работы, стало пересечение улиц Парижской Коммуны и Лево-Булачной. Как пояснил журналистам Игорь Куляжев, подрядчики заделывают ямы площадью до 5 кв. м. При этом, как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства, перед тем как приступить к ямочному ремонту, в городе была проведена инвентаризация дорог, чтобы выяснить, в каком состоянии они находятся, и какие ямы можно заделать литым асфальтобетоном.
Стоит отметить, что технология, которая используется при этом, отличается от той, что применяется при укладке плотного горячего асфальтобетона. Так, сперва производится обрубка разрушенных участков. После этого ремонтируемое место продувается, прогревается горелкой и заливается литым асфальтобетоном. Температура литой смеси должна составлять 180−220 градусов. Как рассказал директор компании ООО СК «Казаньдорстрой» Олег Петров, уже через три-четыре часа отремонтированный участок дороги готов к эксплуатации. Таким образом, уже завтра утром автовладельцы смогут проехать по ул. Парижская Коммуна, не боясь угодить в яму.
Аналогичным образом сегодняшней ночью идет работа около МКДЦ и в других районах города. Всего на ямочном ремонте литым асфальтобетоном задействовано 62 единицы техники, из них 8 термомиксеров для доставки литого асфальтобетона, 12 компрессоров, 7 специальных фрез, 15 швонарезчиков и другая техника.
Председатель Комитета внешнего благоустройства пояснил, что все работы выполняются в вечернее и ночное время. Исключение — процесс обрубки, который проводится днем, потому что в жилых кварталах ночью нельзя работать с отбойным молотком.
Когда температура воздуха превысит отметку плюс 10 градусов, ямочный ремонт будет вестись с использованием плотного горячего асфальтобетона. По словам И. Куляжева, ямочный ремонт не завершится весной, а продолжится и летом, там, где это необходимо.
Игорь Куляжев также отметил, что работы по ямочному ремонту осуществляются в рамках текущего содержания дорог и финансируются за счет средств муниципального дорожного фонда. На сегодня это 67 млн рублей.
Что касается капитального ремонта дорог, то к нему в городе приступят при стабильных плюсовых температурах воздуха. В этом году капитальный ремонт будет производиться за счет федеральных средств и республиканского софинансирования. Всего на ремонт дорог предусмотрен 1 млрд 800 млн рублей. Кроме того, благодаря Президенту РТ Казани выделено 500 млн рублей на ремонт дворовых территорий.
В целом, как отметил И. Куляжев, на ремонт казанских дороги Казани необходимо больше средств. «При 20 млн кв. м дорожного полотна мы в год должны выполнять дорожные работы на площади 4−5 млн кв. м. В городе в среднем выполняется около 2 млн кв. м. Этого недостаточно, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии», — сказал председатель Комитета внешнего благоустройства.
Не меньший интерес у жителей города наряду с ямами вызывает колейность дорог. Спикер пояснил, что там, где колейность образовалась в гарантийные сроки, она будет устранена подрядчиками. В остальных случаях — за счет бюджетных средств. Таким же образом работа велась и в прошлом году.