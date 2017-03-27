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00:07 (мск), источник: РБК

Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»

Сбербанк сообщил о договоренности по продаже 100% своей украинской дочки латвийско-белорусскому консорциуму.

Источник: Reuters
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Как сообщает пресс-служба Сбербанка, российский банк подписал юридически обязывающий договор о продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму, в который вошли латвийский Норвик Банк и белорусская частная компания, название которой в сообщении не указывается.

Сбербанк сообщил, что закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

В сообщении финансовой организации выражается надежда, что решение о продаже украинской «дочки» будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы.

Комментарии
3
Z
нууу конечно сначала кредитов понабирали ипотек -- потом пошли закладывать вход ?? ) и писать такие комментарии - да юрий жданов ??? всёже теперь простят
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Дроба
прошу прощения юрий жданов. не помогли?
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Юрий Жданов
Уходите из Украины. Врагу ни пяди земли и не грамма добра.
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