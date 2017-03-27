Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, российский банк подписал юридически обязывающий договор о продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму, в который вошли латвийский Норвик Банк и белорусская частная компания, название которой в сообщении не указывается.



Сбербанк сообщил, что закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

В сообщении финансовой организации выражается надежда, что решение о продаже украинской «дочки» будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы.