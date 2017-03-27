Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Сбербанк сообщил о договоренности по продаже 100% своей украинской дочки
Сбербанк сообщил о договоренности по продаже 100% своей украинской дочки
Как сообщает
Сбербанк сообщил, что закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.
В сообщении финансовой организации выражается надежда, что решение о продаже украинской «дочки» будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы.