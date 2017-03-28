Поздравления с Днем космонавтики появятся на цифровых экранах вдоль ТТК

Поздравления с Днем космонавтики появятся более чем на 100 билбордах и цифровых экранах вдоль Третьего транспортного кольца (ТТК) и на вылетных магистралях города. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

«Более ста плакатов 3×6 метров как на статичных билбордах, так и на digital-экранах, которые у нас активно развиваются, появятся на ТТК и вылетных магистралях. На них будут показаны изображения, связанные с космосом и с Гагариным, — первым человеком, с которым ассоциируется освоение космоса», — пояснили департаменте.

12 апреля отмечается 56-летие со дня первого полета человека в космос. Космическим первопроходцем стал советский космонавт Юрий Гагарин.