Поздравления с Днем космонавтики появятся на цифровых экранах вдоль ТТК
Поздравления с Днем космонавтики размером 3×6 метров разместят вдоль ТТК и на вылетных магистралях Москвы.
Поздравления с Днем космонавтики размером 3×6 метров разместят вдоль ТТК и на вылетных магистралях Москвы.
Поздравления с Днем космонавтики появятся более чем на 100 билбордах и цифровых экранах вдоль Третьего транспортного кольца (ТТК) и на вылетных магистралях города. Об этом m24.ru рассказали в
«Более ста плакатов 3×6 метров как на статичных билбордах, так и на
12 апреля отмечается 56-летие со дня первого полета человека в космос. Космическим первопроходцем стал советский космонавт Юрий Гагарин.