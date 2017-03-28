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00:48 (мск), источник: 112.ua

«Сбербанк» России объявил о продаже украинской «дочки»

«Сбербанк» России договорился о продаже своей украинской «дочки» консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании, сообщается «Дождь» со ссылкой на пресс-релиз банка.

Источник: Reuters

«Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

«Сбербанк» также выразил надежду, что решение о продаже дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы. По их мнению это позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития.

Напомним, активисты блокировали ряд отделений «Сбербанка» в разных городах Украины, в том числе в столице. 16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков с российским капиталом.

Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

«Сбербанк» назвал решение СНБО о санкциях политически мотивированным.

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