Основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал Саид Гуцериев

Источник: РИА Новости

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Ранее в понедельник Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. «Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания», — говорится в сообщении латвийской кредитной организации.

Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России, ожидают в банке

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«Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Оливера Брамуэлла. «В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта», — отмечается в сообщении. Согласно сообщению банка, украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов. AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.

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