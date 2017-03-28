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02:47 (мск), источник: РИА Новости

Основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал Саид Гуцериев

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку Сбербанка, стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в сообщении латвийского Норвик банка.

Источник: РИА Новости
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Ранее в понедельник Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

«Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания», — говорится в сообщении латвийской кредитной организации.

Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России, ожидают в банке
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«Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Оливера Брамуэлла.

«В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта», — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению банка, украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.

AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.

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По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую «дочку» Сбербанка приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что не видит рисков финансовой устойчивости для ВТБ, Сбербанка и ВЭБа даже при полном обесценении их украинских активов.

Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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