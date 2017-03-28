Кафе в кампусе ДВФУ оштрафовано на 150 тысяч

Одно из кафе в кампусе ДВФУ на острове Русский оштрафовано на 150 тысяч рублей Арбитражным судом Приморского края за невыполнение в срок законных требований Роспотребнадзора региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, «в связи с поступившей жалобой была проведена внеплановая выездная проверка, к ходе которой выявлены нарушения обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, производства, реализации, выразившиеся в несоблюдении требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) “О безопасности пищевой продукции”».

ООО получило предписание об устранении выявленных недостатков. Фирму обязали «разработать, внедрить и обеспечить поддержание процедур обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевых продуктов, основанных на принципах ХАССП».

При следующей внеплановой проверке инспекторы установили: предписание не выполнено.

Был составлен административный протокол, который по подведомственности направили в Арбитражный суд края. Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора.