Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Джоли и Питт возобновили общение
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
03:11 (мск), источник: VLADNEWS

Кафе в кампусе ДВФУ оштрафовано на 150 тысяч

Решение вынес Арбитражный суд Приморского края.

Одно из кафе в кампусе ДВФУ на острове Русский оштрафовано на 150 тысяч рублей Арбитражным судом Приморского края за невыполнение в срок законных требований Роспотребнадзора региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, «в связи с поступившей жалобой была проведена внеплановая выездная проверка, к ходе которой выявлены нарушения обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, производства, реализации, выразившиеся в несоблюдении требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) “О безопасности пищевой продукции”».

ООО получило предписание об устранении выявленных недостатков. Фирму обязали «разработать, внедрить и обеспечить поддержание процедур обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевых продуктов, основанных на принципах ХАССП».

При следующей внеплановой проверке инспекторы установили: предписание не выполнено.

Был составлен административный протокол, который по подведомственности направили в Арбитражный суд края. Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как защитить ребенка от туберкулеза в Приморье
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
ГД хочет запретить ненормированный рабочий день для ряда граждан
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь