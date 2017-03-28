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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасное мясо нашли во Владивостоке

Инспекторы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области посетили с проверкой торговую базу во Владивостоке, в результате чего из продажи была изъята крупная партия просроченного мяса, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Инспекторы Россельхознадзора прибыли на небольшую мелкооптовую торговую базу на улице Фадеева в разгар рабочего дня. Поводом к проведению внеплановой проверки послужило поступившее в Управление Россельхознадзора сообщение о том, что на этой базе предприниматель торгует некачественным мясом», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В рефрижераторном контейнере инспекторы обнаружили ящики с куриными полуфабрикатами от нескольких российских производителей. Судя по маркировке товара, срок годности продуктов истёк ещё в январе и феврале этого года. При этом даже внешний вид куриных крыльев оставлял желать лучшего. Кроме того, у бизнесмена не было сопроводительных документов на продукты.

«В результате 77 килограммов мясных стейков и 210 килограммов крыльев цыплят-бройлеров были изъяты и помещены на изолированное хранение до конца административного разбирательства», — говорится в сообщении.

По всей вероятности, просроченная продукция будет уничтожена, причем, как предусматривает действующий закон, за счёт владельца. Помимо этих расходов, бизнесмену грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

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