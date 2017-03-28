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04:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Амурское пароходство» не согласно с обвинениями Дальневосточной транспортной прокуратуры

Речь идет о якобы неуплате таможенных платежей в размере свыше 5,2 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

ОАО ««Амурское пароходство» не согласно с материалами проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры, в результате которой были возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, 25 февраля 2017 года ДВТП сообщила информационному агентству о возбуждении двух уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Проверкой было установлено, что ОАО «Амурское пароходство» в марте и июне 2015 года провело за границей плановый ремонт двух судов «Омский-114» и «Капитан Болдырев». По прибытию транспортных средств на территорию Российской Федерации компания-судовладелец не задекларировала произведенный ремонт в таможенном органе, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере свыше 5,2 млн рублей.

— В отношении статьи «Два уголовных дела на “Амурское пароходство” возбудили в Хабаровске» Общество обращает внимание, что никакие обвинения в адрес руководства OAO «AП» не выдвигались. Ни руководитель, ни кто-либо иной из сотрудников OAO «AП» не привлечён на сегодняшний день в качестве подозреваемого либо обвиняемого по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Кроме того, на момент опубликования указанной статьи OAO «AП» в полном объеме уплатило в бюджет таможенные пошлины и налоги за ремонт за границей своих теплоходов, — сообщили в «Амурском пароходстве».

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