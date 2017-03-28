«Амурское пароходство» не согласно с обвинениями Дальневосточной транспортной прокуратуры

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

ОАО ««Амурское пароходство» не согласно с материалами проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры, в результате которой были возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, 25 февраля 2017 года ДВТП сообщила информационному агентству о возбуждении двух уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Проверкой было установлено, что ОАО «Амурское пароходство» в марте и июне 2015 года провело за границей плановый ремонт двух судов «Омский-114» и «Капитан Болдырев». По прибытию транспортных средств на территорию Российской Федерации компания-судовладелец не задекларировала произведенный ремонт в таможенном органе, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере свыше 5,2 млн рублей.