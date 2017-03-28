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04:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Приморский океанариум выставит вооружённую охрану за 10 млн рублей

Объекты будут находиться под круглосуточным наблюдением.

Источник: Reuters

Руководство Приморского океанариума, он расположен на острове Русском во Владивостоке, объявило аукцион на поиск подрядной организации, которая выставит вооружённую охрану на объекты учреждения. Обеспечение порядка и ликвидацию непредвиденных ситуаций заказчик оценил более чем в 9,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документам закупки, ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии» ДВО РАН ищет вооружённых охранников для своего филиала — Приморского океанариума. На постах, в бухтах Патрокл и Парис, каждый день в круглосуточном режиме должны будут выставлены по три вооружённых охранника.

В их обязанностях прописано обеспечение порядка на объектах, принятие мер к задержанию правонарушителей, отражение группового или вооружённого нападения, обеспечение охраны от преступных посягательств на жизнь и здоровье сотрудников океанариума, сохранение служебной информации, ставшей известной в процессе несения дежурства.

Стоимость контракта с охранной фирмой руководство Приморского океанариум оценило в 9,695 млн рублей, источник финансирования — субсидии, выделяемые на выполнение государственного задания.

Проведение электронного аукциона запланировано на 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, за три года в стенах Приморского океанариума, только по официальным данным, погибли около 16 обитателей: после наркоза в себя не смогли прийти две моржихи, у байкальской нерпы Бочи вовремя не диагностировали раковую опухоль, дельфин Лео погиб из-за бактериальной инфекции, белуха скончалась от асфиксии.

Сегодня по факту гибели дельфинов в Приморском океанариуме продолжается расследование уголовного дела о халатности, по факту гибели сивуча — о жестоком обращении с животными. Директор ННЦБ ДВО РАН Андрей Адрианов подтверждает, что и сивуч Старк, и два белобоких дельфина, погибли в октябре 2016 года из-за насильственных действий.

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