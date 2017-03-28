Приморский океанариум выставит вооружённую охрану за 10 млн рублей

Руководство Приморского океанариума, он расположен на острове Русском во Владивостоке, объявило аукцион на поиск подрядной организации, которая выставит вооружённую охрану на объекты учреждения. Обеспечение порядка и ликвидацию непредвиденных ситуаций заказчик оценил более чем в 9,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документам закупки, ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии» ДВО РАН ищет вооружённых охранников для своего филиала — Приморского океанариума. На постах, в бухтах Патрокл и Парис, каждый день в круглосуточном режиме должны будут выставлены по три вооружённых охранника.

В их обязанностях прописано обеспечение порядка на объектах, принятие мер к задержанию правонарушителей, отражение группового или вооружённого нападения, обеспечение охраны от преступных посягательств на жизнь и здоровье сотрудников океанариума, сохранение служебной информации, ставшей известной в процессе несения дежурства.

Стоимость контракта с охранной фирмой руководство Приморского океанариум оценило в 9,695 млн рублей, источник финансирования — субсидии, выделяемые на выполнение государственного задания.

Проведение электронного аукциона запланировано на 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, за три года в стенах Приморского океанариума, только по официальным данным, погибли около 16 обитателей: после наркоза в себя не смогли прийти две моржихи, у байкальской нерпы Бочи вовремя не диагностировали раковую опухоль, дельфин Лео погиб из-за бактериальной инфекции, белуха скончалась от асфиксии.