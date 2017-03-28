Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России запретят старые электросчетчики
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:47 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области самый дорогой бензин в СЗФО

В Калининградской области на конец февраля 2017 года средняя потребительская цена на автомобильный бензин составила 39 рублей и 3 копейки.

Это на на 1 рубль и 72 копейки дороже, чем в среднем по СЗФО, и более того — самый высокий, если не считать Ненецкого автономного округа, результат в округе. В частности, в Калининградской области средняя цена литра бензина марки АИ-92 (АИ-93) составила 38 рублей и 17 копеек, АИ-95 — 40 рублей и 44 копейки, а литра дизтоплива — 38 рублей и 52 копейки.

По данным Росстата, в феврале 2017 года в России соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1,5 раза, а в феврале 2016 года — 2,6 раза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Балтийском флоте проходит учение с дивизионом быстроходных десантных катеров
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь