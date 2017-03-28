В Калининградской области самый дорогой бензин в СЗФО

Это на на 1 рубль и 72 копейки дороже, чем в среднем по СЗФО, и более того — самый высокий, если не считать Ненецкого автономного округа, результат в округе. В частности, в Калининградской области средняя цена литра бензина марки АИ-92 (АИ-93) составила 38 рублей и 17 копеек, АИ-95 — 40 рублей и 44 копейки, а литра дизтоплива — 38 рублей и 52 копейки.

По данным Росстата, в феврале 2017 года в России соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1,5 раза, а в феврале 2016 года — 2,6 раза.