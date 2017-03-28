Строительство храма на Стрелке обойдется в 1,2 млрд рублей

Строительство кафедрального собора на Стрелке может обойтись в 1−1,2 млрд рублей. Сейчас на месте будущего храма проводятся изыскательные работы. Об этом «РИА Новости» рассказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон.

По словам священнослужителя, конкретных смет на строительство пока нет. Также митрополит не уточнил, когда начнутся работы по возведению храма.

В конце декабря губернатор Виктор Толоконский заявлял, что собор начнут строить в 2017 году. Завершить работы предполагается к 2019 году.

Ранее сообщалось, что строительство храма на «Стрелке» откладывается из-за бумажной волокиты. В красноярской епархии уточняли, что строить кафедральный собор не станут — сперва нужно закончить возведение нескольких других храмов на территории города.

Напомним, в 2012 году с визитом в Красноярск приехал патриарх Кирилл и предложил восстановить храм именно на набережной вблизи БКЗ. Однако оказалось, что землю вблизи Виноградовского моста еще при Петре Пимашкове сдали в аренду, причем без каких-либо торгов московским предпринимателям.

В итоге главе города Эдхаму Акбулатову удалось договориться о возвращении земли муниципалитету под строительство храма. Примечательно, что «Красноярскгражданпроект» даже подготовил эскизные предложения, а все чертежи собора отправили в Санкт-Петербурге. Оставалось только оформить необходимые документы, но эта процедура затянулась на три года: в сентябре 2013-го на месте будущего храма освятили закладной камень и крест, и на том все остановилось.