Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России запретят старые электросчетчики
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
05:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Строительство храма на Стрелке обойдется в 1,2 млрд рублей

Земля под возведение собора уже выделена.

Строительство кафедрального собора на Стрелке может обойтись в 1−1,2 млрд рублей. Сейчас на месте будущего храма проводятся изыскательные работы. Об этом «РИА Новости» рассказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон.

По словам священнослужителя, конкретных смет на строительство пока нет. Также митрополит не уточнил, когда начнутся работы по возведению храма.

В конце декабря губернатор Виктор Толоконский заявлял, что собор начнут строить в 2017 году. Завершить работы предполагается к 2019 году.

Ранее сообщалось, что строительство храма на «Стрелке» откладывается из-за бумажной волокиты. В красноярской епархии уточняли, что строить кафедральный собор не станут — сперва нужно закончить возведение нескольких других храмов на территории города.

Напомним, в 2012 году с визитом в Красноярск приехал патриарх Кирилл и предложил восстановить храм именно на набережной вблизи БКЗ. Однако оказалось, что землю вблизи Виноградовского моста еще при Петре Пимашкове сдали в аренду, причем без каких-либо торгов московским предпринимателям.

В итоге главе города Эдхаму Акбулатову удалось договориться о возвращении земли муниципалитету под строительство храма. Примечательно, что «Красноярскгражданпроект» даже подготовил эскизные предложения, а все чертежи собора отправили в Санкт-Петербурге. Оставалось только оформить необходимые документы, но эта процедура затянулась на три года: в сентябре 2013-го на месте будущего храма освятили закладной камень и крест, и на том все остановилось.

Богородице-Рождественский кафедральный собор был построен по проекту архитектора Константина Тона стараниями купцов и золотопромышленников. Это был самый большой храм в Сибири и дореволюционном Красноярске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кризисный центр для жертв насилия вынужденно закрылся в Красноярске
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
ГД хочет запретить ненормированный рабочий день для ряда граждан
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь