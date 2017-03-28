Мэров в Иркутской области попросили помочь с капремонтом жилых домов

ФКР направил всем муниципалитетам информацию о том, сколько домов в каждом из них планируется отремонтировать в 2017 году, какие виды работ произвести, сколько это всё стоит, вместе с образцами актов визуального осмотра зданий. Денис Быков обратился к мэрам и главам администрации с предложением перед капремонтом проводить обследования всех этих домов вместе с управляющими компаниями. «Нам важно знать, в каком состоянии дома в реальности, а не на бумаге, ведь большинство техпаспортов домов ещё времен ввода в эксплуатацию этих домов. Необходимо установить наиболее актуальные на данный момент работы, требующие незамедлительного проведения. Вы на местах свои дома знаете лучше всех», — сказал Денис Быков. От тщательно произведённого обследования зависит и сроки капремонта, и его качество.

Нужно также участие местных властей и в скорейшей организации собраний собственников жилья, на которых рассматриваются предложения ФКР. По закону на это отводится три месяца, довольно долгий срок, замедляющий процесс начала капремонта.

Активное сотрудничество с муниципалитетами необходимо, потому что объёмы работ постоянно растут — в плане на 2017 год сейчас стоит 343 МКД, но эта цифра не окончательная, она будет увеличиваться. Только совместные условия фонда и МО, особенно в отдалённых северных территориях, помогут выполнить краткосрочный план.

Стоит особо отметить необходимость муниципалитетам максимально привлечь местные организации и компании к участию в предварительных отборах в реестр квалифицированных подрядчиков. Учитывая то, что участие местных компаний — это не только дополнительные рабочие места, но и налоги в бюджет, вовлечение в работу смежных отраслей — транспорт, производства строительных материалов и других. Напомним, такой реестр на конкурсной основе составляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Только компании из этого реестра могут принять участие в электронных торгах на право проведения капремонта в МКД. «И строительные компании начали буксовать, оказалось, что не у всех работники официально трудоустроены, не все налоги платятся. Не всем крупным компаниям выгодно ездить по отдалённым территориям», — рассказал глава ФКР. Сейчас остро не хватает проектных организаций и компаний, ведущих строительный надзор. Денис Быков заявил, что ФКР даёт максимально полные консультации по этой теме, помогает разобраться в нюансах подготовки документации.

Денис Быков также предложил муниципалитетам продолжить проведение регулярных селекторных совещаний, как и в 2016 году, чтобы координировать действия, сообща решать возникающие проблемы, оперативно контролировать и принимать меры.

Напоследок Денис Быков призвал муниципалитеты регулярно платить за неприватизированное жильё, поскольку люди — частные собственники квартир — берут пример с властей. Среди наиболее добросовестных плательщиков, где уровень платежей выше 80%, следующие МО: Иркутск, Братск, Ангарский городской округ, Тулун и район, Усолье-Сибирское и район, Усть-Кут и район, Тайшет и район, Нижнеудинск и район, Жигаловский, Иркутский, Куйтунский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы.

Подводя итоги заседания, руководитель секции «Обустройство территорий. Реформа ЖКХ», мэр Свирска Владимир Орноев призвал коллег привлекать местные компании к участию в отборе в реестр квалифицированных подрядчиков. «Из-за изменений в федеральном законодательстве в Иркутской области произошла задержка старта реализации плана 2016 года, нам надо нагонять совместными усилиями. Сейчас для этого есть всё — деньги на счетах фонда, утверждённый план на три года, реестр подрядчиков, среди которых разыгрываются электронные аукционы», — подытожил Владимир Орноев.