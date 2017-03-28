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06:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проект виадука около «Арены-Север» оценили в 5,1 млн рублей

Сейчас идет поиск подрядчика.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проект пешеходного моста около «Арены-Север» на ул. 9 Мая обойдется бюджету в 5,1 млн рублей. Сейчас идет поиск подрядчика.

Согласно данным с портала госзакупок, победителю торгов нужно разработать технические решения по созданию лестниц, реконструкции близлежащих остановок, освещению, видеонаблюдению и благоустройству. Длина пролета моста должна составлять 200 метров.

Итоги торгов подведут 27 апреля. Готовый документ нужно представить через три месяца с момента подписания контракта.

В начале января вице-мэр Игорь Титенков заявлял, что в Красноярске к Универсиаде-2019 появятся два новых надземных перехода. Помимо виадука у «Арены-Север», планируется построить мост в районе «Арены-Самоцвет» на ул. Партизана Железняка.

Напомним, на декабрьском заседании депутатской комиссии Заксобрания также обсуждался вопрос о восстановлении перехода в районе КИЦа на ул. Карла Маркса. Виадук также планируется возвести к Универсиаде.

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