Проект виадука около «Арены-Север» оценили в 5,1 млн рублей
Сейчас идет поиск подрядчика.
Сейчас идет поиск подрядчика.
Проект пешеходного моста около «Арены-Север» на ул. 9 Мая обойдется бюджету в 5,1 млн рублей. Сейчас идет поиск подрядчика.
Согласно данным с портала госзакупок, победителю торгов нужно разработать технические решения по созданию лестниц, реконструкции близлежащих остановок, освещению, видеонаблюдению и благоустройству. Длина пролета моста должна составлять 200 метров.
Итоги торгов подведут 27 апреля. Готовый документ нужно представить через три месяца с момента подписания контракта.
В начале января
Напомним, на декабрьском заседании депутатской комиссии Заксобрания также обсуждался вопрос о восстановлении перехода в районе КИЦа на ул. Карла Маркса. Виадук также планируется возвести к Универсиаде.