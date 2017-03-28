В Омской области на ремонт дорог выделили 700 млн рублей

Более 700 млн рублей выделили на ремонт дорог в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области».

Всего будет направлено 705 млн рублей, из них 450 млн рублей направят на восстановление городских дорог — проспекта Королёва, улиц 22 Декабря, 25 Северная, 22 Партсъезда, Заозёрная, Госпитальная, Сибирский проспект, 2-я Восточная, Авиационная, Волгоградская, Гашека, Красноярский тракт, круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту.

Оставшиеся 255 млн рублей потратят на восстановление дорог в Исилькульском, Калачинском, Крутинском, Любинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Тарском и Тюкалинском районах.

Отметим, что получатели субсидии должны в скором времени направить в Главное управление контрактной системы Омской области документы для проведения аукционов по выбору подрядчиков. Работы на объектах начнутся в начале июня. Объём дорожного фонда региона в 2017 году составляет более 7 миллиардов рублей.