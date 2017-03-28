Рыболовы везут южноуральцам деликатесы

Здесь представлены десятки эксклюзивных морских деликатесов, среди которых чавыча, нерка, таймень, белорыбица, кижуч и омуль, а также красная икра. Камчатская рыба богата питательными элементами и витаминами группы B и хорошо усваивается, говорят представители рыболовных компаний.

Продегустировать и купить дальневосточные деликатесы можно с 30 марта по 2 апреля на ярмарке «Ураллегпром» во дворце спорте «Юность».