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07:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Конференция промышленности Иркутской области пройдёт в августе

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о планах по развитию региона.

Источник: Reuters

В Иркутской области в августе 2017 года пройдёт конференция, на которой будут определены несколько приоритетных направлений развития промышленности. Об этом 27 марта заявил губернатор Сергей Левченко на программе «Точка зрения» на портале «Правда.ру». По его словам, эта конференция станет неким подобием конференции, которая была проведена 1947 году в Иркутской области по вопросам развития производственных сил региона.

«Я думаю, что все, кто руководил Иркутской областью, действовали с точки зрения достижения тех целей, которые были определены на конференции 1947 года. Там были обозначены цели на несколько десятков лет вперед, — отметил губернатор. — Мы наметили провести конференцию, где рассмотрим несколько отраслей, которые возьмём за базовые для развития. И обозначим задачи и способы их решения».

Сергей Левченко также рассказал, что в Иркутской области уже началась работа по Стратегии экономического развития. В ней, кроме всего прочего, большая часть отведена вопросам промышленного развития. «На мой взгляд, планирование должно быть более четким и конкретным. Работа со стратегии должна происходить следующим образом: на уровне государства должны задаваться общие цифры для макрорегионов, под эти общегосударственные задачи должны выстраиваться стратегии регионов», — отметил губернатор.

По его словам, в Иркутской области уже намечены несколько крупных проектов. Например, группа «Илим» готовит к реализации проект «Большой Илим». В него будет вложено более 53 млрд рублей, чтобы построить новую очередь производства. «Понимание того, что мы начали процесс, привело к тому, что мы за прошлый год прибавили инвестиций в Иркутскую область на 47 млрд рублей больше, чем в прошлом году», — заключил губернатор.

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