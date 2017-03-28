Комсомольский Sukhoi Superjet 100 начинает полёты из Брюсселя
Бельгийская авиакомпания планирует запустить на SSJ в 17 европейских городов.
Бельгийская авиакомпания планирует запустить на SSJ в 17 европейских городов.
Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.
Самолеты Sukhoi Superjet 100, выпускаемые в
Ирландская авиакомпания CityJet сдаёт три самолёта на два года в «мокрый» лизинг АК «Брюссельские авиалинии»: два борта из Дублина (EI-FWC, EI-FWB) и один из Венеции (EI-FWD). Ещё один самолёт с бортовым номером
Четвёртый SSJ 100
«Брюссельские авиалинии» будут выполнять полёты на SSJ 100 в 17 европейских городов, это: Берлин (Тигель), Копенгаген, Вена, Ницца, Болонья, Женева, Прага, Милан и другие.
Ещё одно направление, куда планируют летать на Суперджетах «Брюссельские авиалинии» — это аэропорт Стокгольма — Бромма, но SSJ 100 пока не имеет разрешения на полёты в этот аэропорт и до получения допуска полётов в столицу Швеции авиакомпания будет использовать на этом направлении Avro RJ100, которые постепенно выводятся из парка «Брюссельских авиалиний». Авиаперевозчик ожидает получение разрешения для SSJ 100 в начале июня.