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07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Комсомольский Sukhoi Superjet 100 начинает полёты из Брюсселя

Бельгийская авиакомпания планирует запустить на SSJ в 17 европейских городов.

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Самолеты Sukhoi Superjet 100, выпускаемые в Комсомольске-на-Амуре, начали выполнение регулярных рейсов в составе авиакомпании Brussels Airlines. Первый рейс из Брюсселя состоялся 26 марта в Ниццу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ИА Ореанда.

Ирландская авиакомпания CityJet сдаёт три самолёта на два года в «мокрый» лизинг АК «Брюссельские авиалинии»: два борта из Дублина (EI-FWC, EI-FWB) и один из Венеции (EI-FWD). Ещё один самолёт с бортовым номером EI-FWA продолжит выполнять полёты в составе ирландской авиакомпании CityJet.

Четвёртый SSJ 100 EI-FWD должен был поступить в парк CityJet в конце 2016 года, однако в Венеции самолёт был «одет» в ливрею «Брюссельских авиалиний» и полёты в составе CityJet не выполнял. Это 105-й самолёт, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, его заводской номер 95111, первый полёт совершил 31 мая 2016 года, а в июле перелетел в Венецию в Центр кастомизации SuperJet International.

«Брюссельские авиалинии» будут выполнять полёты на SSJ 100 в 17 европейских городов, это: Берлин (Тигель), Копенгаген, Вена, Ницца, Болонья, Женева, Прага, Милан и другие.

Ещё одно направление, куда планируют летать на Суперджетах «Брюссельские авиалинии» — это аэропорт Стокгольма — Бромма, но SSJ 100 пока не имеет разрешения на полёты в этот аэропорт и до получения допуска полётов в столицу Швеции авиакомпания будет использовать на этом направлении Avro RJ100, которые постепенно выводятся из парка «Брюссельских авиалиний». Авиаперевозчик ожидает получение разрешения для SSJ 100 в начале июня.

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