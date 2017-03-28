Приморская компания получила миллионный штраф за взятку в пять тысяч
Компания «Дальневосточный меридиан» оштрафована на миллион рублей за дачу взятки в размере 5 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта».
Компания «Дальневосточный меридиан» оштрафована на миллион рублей за дачу взятки в размере 5 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта».
В ноябре 2015 года представитель компаниипредложил должностному лицу ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» не проверять укомплектование организацией судовых экипажей морских судов. Предложение было принято, взятка передана, но весь процесс проходил под контролем силовиков.
Суд постановил оштрафовать «Дальневосточный меридиан» на миллион рублей. Ранее сотрудник администрации морских портов был оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщает
Михаил Грач.