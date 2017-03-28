Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России запретят старые электросчетчики
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
9В тени стены
8Тайский День слона
07:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморская компания получила миллионный штраф за взятку в пять тысяч

Компания «Дальневосточный меридиан» оштрафована на миллион рублей за дачу взятки в размере 5 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта».

В ноябре 2015 года представитель компаниипредложил должностному лицу ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» не проверять укомплектование организацией судовых экипажей морских судов. Предложение было принято, взятка передана, но весь процесс проходил под контролем силовиков.

Суд постановил оштрафовать «Дальневосточный меридиан» на миллион рублей. Ранее сотрудник администрации морских портов был оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ДВТП.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коммунальщики насчитали огромный долг пенсионеру в Приморье
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
На Австралию обрушился циклон «Дебби»
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь