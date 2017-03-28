Директор департамента транспорта Омска Мартыненко назвал «маршрутки-такси» незаконными

Вчера, 27 марта на своей пресс-конференции диреткор департамента транспорта Алексей Мартыненко прокомментировал инициативу перевозчиков, работавших на запрещенных с 1 марта «Газелях».

Напомним, 24 марта появилась информация, что находчивые предприниматели перевели маршрутки в категорию «такси», и спокойно ездят по городу.

Глава ведомства заявил, что такие «маршрутки-такси» вне закона.

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— Департамент транспорта Омска относится резко отрицательно к этой инициативе, потому что рискует потерять контроль и управляемость процессом. Если «газелист» доводит количество мест до восьми, внося изменения в конструкцию, он не попадает под лицензируемые перевозки. Он, по сути говоря, осуществляет деятельность как легковое такси. И контролировать эту ситуацию, чтобы, например, перевозчики проходили медосвидетельствование, невозможно. У нас в департаменте транспорта нет рычагов воздействия, также как их не будет УГАДН. Поэтому у жителей Омска должен быть здравый смысл не вестись на провокации перевозчиков. Это ситуация, никем не контролируемая.

По словам главы ведомства, «маршрутки-такси» не попадают под лицензируемые перевозки. И контролировать их может только ГИБДД.