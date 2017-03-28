Директор департамента транспорта Омска Мартыненко назвал «маршрутки-такси» незаконными
Глава ведомства призвал жителей города «не вестись» на провокации перевозчиков.
Глава ведомства призвал жителей города «не вестись» на провокации перевозчиков.
Вчера, 27 марта на своей
Напомним, 24 марта появилась информация, что находчивые предприниматели перевели маршрутки в категорию «такси», и спокойно ездят по городу.
Глава ведомства заявил, что такие «маршрутки-такси» вне закона.
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— Департамент транспорта Омска относится резко отрицательно к этой инициативе, потому что рискует потерять контроль и управляемость процессом. Если «газелист» доводит количество мест до восьми, внося изменения в конструкцию, он не попадает под лицензируемые перевозки. Он, по сути говоря, осуществляет деятельность как легковое такси. И контролировать эту ситуацию, чтобы, например, перевозчики проходили медосвидетельствование, невозможно. У нас в департаменте транспорта нет рычагов воздействия, также как их не будет УГАДН. Поэтому у жителей Омска должен быть здравый смысл не вестись на провокации перевозчиков. Это ситуация, никем не контролируемая.
По словам главы ведомства, «маршрутки-такси» не попадают под лицензируемые перевозки. И контролировать их может только ГИБДД.