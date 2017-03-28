Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 29 марта
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 29 марта.
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 29 марта.
В Октябрьском районе уборка снега во дворах пройдет завтра по следующим адресам:
ул. Маршала Жукова, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 17Б, 23; ул. М. Рыльского, 14/1, 24/2; ул. Ю. Гагарина, 52, 52/1, 54; ул. Академика Королёва, 4; ул. Шафиева, 4, 6, 8; проспект Октября, 66/2, 66/3, 66/а; ул. Комсомольская, 137/1, 137/2; ул. Российская, 43/2, 47, 92, 94, 96; ул. Лесотехникума, 98, 100; ул. Менделеева, 162.
В Кировском районе очистка снега во дворах с применением специализированной техники состоится по адресу: 2-й Дуванский пер., 8, 4.
В Калининском районе очистят дворы на ул. Первомайская, 50/1, 84/2, 88/1; ул. Хакимова, 8; ул. Орджоникидзе, 12; ул. Черниковская, 56; ул. Связи, 1/1; ул. Сельская Богородская, 49; ул. Мушникова, 13/5; ул. Архитектурная, 18, 20.