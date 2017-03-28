Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
«Новая жизнь»: что иностранные СМИ написали о протестах в России
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:30 (мск), источник: Publika.md

Преподаватели будут получать зарплату в зависимости от достижений

Министерство просвещения предлагает новую систему оплаты труда учителей, в зависимости от их достижений и уровня квалификации.

Источник: Publika.md

Её разработали на основе результатов исследования эстонских экспертов. Таким образом, зарплаты учителей существенно вырастут, заверяет ведомство.

Согласно проекту, базовая ставка начинающих педагогов составит три тысячи триста леев, это почти на 300 больше, чем сейчас. Зарплата будет расти одновременно с повышением уровня квалификации учителя. Так, педагог второй категории будет получать 4600 леев, первой — не менее шести тысяч. Зарплата учителей высшей категории составит 8300 леев.

Читайте также
Учителя и научные работники вышли на акции протеста

Кроме того, педагоги ежемесячно будут получать от 230 до 1700 леев надбавки за трудовой стаж. Документ также предусматривает, что учителя высшей категории будут уделять больше времени научным исследованиям и подготовке молодых специалистов.

По словам замминистра просвещения Елены Черней, цель новой системы — стимулировать педагогов к профессиональному росту.

«Одновременно с повышением уровня квалификации и накоплением опыта, у педагога будет меньше уроков, но он больше времени будет уделять обучению молодых специалистов. Мы должны сделать систему оплаты труда в области образования более привлекательной. Сейчас учитель высшей категории получает пять тысяч, а будет получать десять», — сказала замминистра просвещения Елена Черней.

Проект вынесли на публичное обсуждение. Затем его направят на рассмотрение правительству и парламенту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь