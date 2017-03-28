В Екатеринбурге на дорожную разметку выделят 25 миллионов рублей

Заказчиком стал «Центр организации движения». Выбранный подрядчик должен будет поставить краску до 31 мая. По информации в документах, исполнитель поставит 84 тонны белой краски, одну желтой, семь тонн рецептурного разбавителя для красок и 245 тонн термопластика белого и желтого цветов. Краска должна высыхать за 15 минут, а термопластик — за девять. Согласно техническому заданию документов закупки, коэффициент яркости белой краски и термопластика должен быть не менее 80%, а материалов желтого цвета — не менее 50%.

Подрядчика выберут 17 апреля, то есть на поставки у организации будет чуть больше месяца. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений.