В Екатеринбурге на дорожную разметку выделят 25 миллионов рублей
В этом году Екатеринбург потратит на материалы для дорожной разметки 25,7 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.
В этом году Екатеринбург потратит на материалы для дорожной разметки 25,7 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.
Заказчиком стал «Центр организации движения». Выбранный подрядчик должен будет поставить краску до 31 мая. По информации в документах, исполнитель поставит 84 тонны белой краски, одну желтой, семь тонн рецептурного разбавителя для красок и 245 тонн термопластика белого и желтого цветов. Краска должна высыхать за 15 минут, а термопластик — за девять. Согласно техническому заданию документов закупки, коэффициент яркости белой краски и термопластика должен быть не менее 80%, а материалов желтого цвета — не менее 50%.
Подрядчика выберут 17 апреля, то есть на поставки у организации будет чуть больше месяца. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений.