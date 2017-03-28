Прикамская служба по тарифам опровергла обвинения ФАС

Вчера, 27 марта, краевая служба по тарифам опубликовала на своем сайте информационное сообщение о прошедшей проверке ведомства. В организации пояснили, что «все тарифные решения приняты в строгом соответствии с действующим законодательством».

РСТ считает, что антимонопольное ведомство преждевременно распространило информацию о выявленных нарушениях, так как служба не смогла с ним внимательно ознакомиться и прокомментировать.

«Мы получили акт проверки только 23 марта, — поясняется на сайте РСТ. — В связи с этим, дать подробные комментарии по изложенным в нем выводам можно будет только после изучения и анализа содержания акта».

В конце прошлой недели ФАС РФ объявила, что выявила нарушения со стороны РСТ при утверждении тарифов на тепло и электроэнергию. Так, сообщается, что служба по тарифам не обладала полной информацией о затратах ресурсников. В частности, некоторые поступившие в ФАС документы не были завизированы подписями ответственных лиц организаций.

Также краевая антимонопольная служба сообщила, что началась проверка тарифов прикамских газовиков.