Из Перми можно будет улететь напрямую в Геленджик
Полеты в Геленджик будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Первый рейс состоится 17 июня.
Полеты в Геленджик будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Первый рейс состоится 17 июня.
В расписании «Большого Савино» появился прямой рейс в Геленджик. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 17 июня по 23 сентября. Вылеты из Перми будут осуществляться по субботам в 17:00. Тип воздушного судна Bombardier.
Самолеты из Геленджика в Пермь будут летать также по субботам.