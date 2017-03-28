Из Перми можно будет улететь напрямую в Геленджик

В расписании «Большого Савино» появился прямой рейс в Геленджик. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 17 июня по 23 сентября. Вылеты из Перми будут осуществляться по субботам в 17:00. Тип воздушного судна Bombardier.



Самолеты из Геленджика в Пермь будут летать также по субботам.