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09:05 (мск), источник: Новости Перми

Из Перми можно будет улететь напрямую в Геленджик

Полеты в Геленджик будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Первый рейс состоится 17 июня.

Источник: Новости Перми

В расписании «Большого Савино» появился прямой рейс в Геленджик. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 17 июня по 23 сентября. Вылеты из Перми будут осуществляться по субботам в 17:00. Тип воздушного судна Bombardier.

Самолеты из Геленджика в Пермь будут летать также по субботам.

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