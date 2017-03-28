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09:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Стройкомпания заплатит 732 000 рублей за свалку в центре Волгограда

Суд оштрафовал строительную фирму ООО СК «Цефей» на 732 000 рублей за несанкционированную свалку в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, компания, проведя демонтаж зданий и сооружений бывшего волгоградского винзавода, вывезла и сбросила строительный мусор на земельный участок, расположенный на улице Автотранспортной.

«Учитывая, что участок, на который были сброшены отходы, не принадлежит и не находится в аренде у ООО СК “Цефей”, инспекторы облкомприроды назначили фирме штраф в размере 100 000 рублей», — добавили в ведомстве.

Однако компания не оплатила нанесенный ущерб в отведенный срок. В итоге облкомприроды обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с тем же требованием.

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