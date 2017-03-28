Тенге может обновить годовые максимумы — аналитики

«Прошлая неделя почти полностью была выходной для рынка Казахстана по случаю празднования Наурыза, однако уже в пятницу инвесторы постарались учесть весь спектр новостей в ценах валют. Казахстанская валюта заметно дорожает в последние дни за счет ослабления доллара США в глобальном плане и, похоже, совершенно не учитывает негативных настроений на рынке нефти», — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Национальная валюта Казахстана в первые дни после праздников продолжает держать позиции в районе отметки 315 тенге за доллар. Как отмечают эксперты, это происходит вопреки настроениям на рынке нефти, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вместе с тем, по данным электронных торгов, нефть марки Brent по состоянию на 11.21 по времени Астаны 28 марта торгуется по цене 51 доллар за баррель.

«Инвесторы снова нервничают, так как в минувшие выходные провалились переговоры России и ОПЕК по продлению соглашения о заморозке добычи нефти, и рынок прекрасно понимает, что это значит. Определенный эффект по снижению мирового профицита предложения черного золота достигнут, но на сегодняшнем рынке зарабатывают или те, кто не примкнул к соглашению, или те, кто начинает демпинг цен», — описывает ситуацию Бодрова.

Она добавляет, что соглашение проработало почти полные три месяца, страны-нефтепроизводители в общем и целом исполнили свои обязательства. Однако рынок меняется за счет активизации американских сланцевых компаний, в то время как ожидавшегося резкого восстановления цены на нефть не случилось. Ко всему прочему, показатели численности буровых установок в США растут десять недель без перерыва. Это означает, что инвестиции в добывающий сектор США идут в прежнем объеме и также успешно осваиваются. Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова отмечает, что на мировой рынок, безусловно, оказывают влияние разговоры о том, что рост добычи в США может нивелировать эффект от сокращения добычи со стороны ОПЕК и не-ОПЕК. Все-таки цены на нефть обвалились к 50 долларам за Brent, что является четырехмесячным минимумом. Однако, она считает, что это достаточно спорный тезис.

«Цены сейчас на уровнях, на которых они были до решения о сокращении добычи со стороны ОПЕК. Это само по себе не очень логично. На трейдеров давит рост добычи и запасов в США, но пока они гораздо ниже объемов, на которые сократили добычу ОПЕК+. Полагаю, что текущие низкие ценовые уровни — это ненадолго. Ближе к маю, когда начнут расти шансы на продление соглашения по сокращению, Brent попробует подняться к 55 долларам за баррель», — делает прогноз Рогова.

Ее коллега, аналитик Валерий Полховский, ожидает, что тенге в итоге может обновить годовые максимумы против доллара.

«Тенге сейчас также может чувствовать себя неуверенно некоторое время, но годовые максимумы против доллара, скорее всего, обновит. Что касается его позиций к российской валюте, то пока они будут оставаться в большей степени неизменными», — полагает Полховский.