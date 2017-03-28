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09:32 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» сообщил об отключении горячей и холодной воды 29 и 30 марта

УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения ремонтных работ 29 и 30 марта предприятие «Уфаводоканал» временно отключит подачу в дома горячей и холодной воды.

Так, в Калининском районе 29 марта, с 10 до 18 часов горячее и холодное водоснабжение будет отключено на ул. Первомайская, 35.

В Орджоникидзевском районе в этот же день с 10 до 18 часов без холодной воды останутся на ул. Ш. Руставели, 24, 26, 26/4.

30 марта запланировано несколько отключений воды.

В Калининском районе с 10 до 18 часов холодная вода будет отсутствовать на ул. Б. Хмельницкого, 57/1; ул. Вологодская, 34/1, 38.

В Кировском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Кавказская, 6/3, 6/3а, 6/4, 6/5, 6/6, 6/8, 8/3, 8/4, 8/5.

В Октябрьском районе, с 10 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет недоступно на ул. Бикбая, 11, 13.

В этом же районе Уфы 30 марта с 10.30 до 20.30 отключат подачу холодной воды на ул. Р. Зорге, 62а, 63, 63/1, 63/3, 69/2, 69/3.

В Орджоникидзевском районе 30 марта с 10 до 18 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Архитектурная, 5.

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