Казанцев просят подать декларацию о доходах до 2 мая

Срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год истекает 2 мая. Предоставить в налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

— от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет — в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале.

— от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду.

— от предпринимательской деятельности.

— полученные в порядке дарения.

— в виде выигрышей в лотереи и т. д.

Отметим, что в этом году налогоплательщикам, декларирующим доходы за 2016 год, больше не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Кроме того, в этом году вводится расчет НДФЛ по новым правилам для лиц, продавших недвижимость, приобретенную после 1 января 2016 года. Если доход от продажи недвижимости будет существенно ниже его реальной стоимости (менее 70%), то НДФЛ будет рассчитываться исходя из суммы его кадастровой стоимости.