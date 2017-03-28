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09:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Переход на «умные кассы» могут отложить

Губернатор Челябинской области будет ходатайствовать об этом на федеральном уровне.

Губернатор отреагировал на просьбу предпринимателей.

Продлить срок перехода на «умные кассы» предложит Борис Дубровский федеральному правительству, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Оборудование нового поколения должно появиться у представителей бизнеса уже к 1 июля. Ожидается, что предпринимателям станет легче отчитываться перед контролирующими структурами. А налоговой — будет проще найти недобросовестных продавцов. Покупатели получат не только бумажные, но и электронные чеки — и они упростят, при необходимости, процесс возврата товара в магазин.

Но этот переход, как выяснилось, вызвал большое количество проблем. При немалой стоимости новой контрольно-кассовой техники — от 25 до 50 тыс. рублей — существуют проблемы с ее покупкой. Практически во всех регионах страны наблюдается дефицит «фискальных накопителей». Это устройство «запоминает» данные о продажах, осуществленных через кассу. Пока заменить оборудование удалось лишь 15% предпринимателей. Тем, кто не успеет к 1 июля, придется выплачивать штрафы. Конечно, это не улучшит предпринимательский климат в регионе. Поэтому губернатор Челябинской области и заявил о своей готовности ходатайствовать перед федеральным правительством о том, чтобы продлить сроки перехода на «умные кассы».

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