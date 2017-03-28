Переход на «умные кассы» могут отложить

Губернатор отреагировал на просьбу предпринимателей.

Продлить срок перехода на «умные кассы» предложит Борис Дубровский федеральному правительству, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Оборудование нового поколения должно появиться у представителей бизнеса уже к 1 июля. Ожидается, что предпринимателям станет легче отчитываться перед контролирующими структурами. А налоговой — будет проще найти недобросовестных продавцов. Покупатели получат не только бумажные, но и электронные чеки — и они упростят, при необходимости, процесс возврата товара в магазин.