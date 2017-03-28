На аукционе в Крыму продадут санаторий, зернокомплекс и недвижимость в Ялте

Детская здравница в Коктебеле, зернокомплекс в Черноморском и объект недвижимости в Ялте будут проданы на открытом аукционе, заявила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

«Распорядительная дирекция имуществом Республики Крым выставит на продажу на открытом аукционе три объекта отчуждаемого имущества», — значится в сообщении.

Отметим, что общая стоимость детского заведения оздоровления и отдыха «Восход» составляет 42,04 млн рублей. В свою очередь, зернокомплексу в поселке Черноморское специалисты дали оценку в 3,222 млн руб, а отчуждаемому недвижимому имуществу в Ялте поставили стоимость в 108,6 млн рублей.

Согласно словам министра имущественных и земельных отношений РК Анны Анюхиной, средства, которые будут получены от продажи объектов предположительно направят на выполнение плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет республики на текущий год.