Красноярский край впервые экспортирует пшеницу в Китай

500 тонн красноярской пшеницы урожая 2016 года впервые отправлены в Китайскую народную республику. Вся партия получила фитосанитарные сертификаты от регионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пшеница выращена в Ужурском районе. Экспорт этих зерновых в Китай из Красноярского края осуществляется впервые.

Перед поставкой, крупная партия пшеницы прошла все этапы проверки, которых требовала китайская сторона: фитосанитарное состояние семян пшеницы; фитосанитарный контроль мест выращивания пшеницы; проверку фитосанитарного состояния зернохранилищ и оборудования хлебоприемных предприятий; проведение карантинного профилактического обеззараживания, а также фитосанитарную экспертизу партии пшеницы, подготовленной к погрузке в КНР с выдачей фитосанитарных сертификатов при соответствии фитосанитарным требованиям страны импортёра.

При этом Россельхознадзор выступал гарантом соблюдения данных требований с российской стороны.

Отметим, что Красноярский край вошёл в число четырёх сибирских регионов, имеющих право на поставки яровой пшеницы в КНР. Также может экспортироваться зерно, выращенное на территории Алтайского края, Новосибирской и Омской областей.