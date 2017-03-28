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11:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край впервые экспортирует пшеницу в Китай

Для Красноярского края это возможность нового рынка сбыта зерна, а значит, и перспектива развития аграрного бизнеса, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Источник: AP 2017

500 тонн красноярской пшеницы урожая 2016 года впервые отправлены в Китайскую народную республику. Вся партия получила фитосанитарные сертификаты от регионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пшеница выращена в Ужурском районе. Экспорт этих зерновых в Китай из Красноярского края осуществляется впервые.

Перед поставкой, крупная партия пшеницы прошла все этапы проверки, которых требовала китайская сторона: фитосанитарное состояние семян пшеницы; фитосанитарный контроль мест выращивания пшеницы; проверку фитосанитарного состояния зернохранилищ и оборудования хлебоприемных предприятий; проведение карантинного профилактического обеззараживания, а также фитосанитарную экспертизу партии пшеницы, подготовленной к погрузке в КНР с выдачей фитосанитарных сертификатов при соответствии фитосанитарным требованиям страны импортёра.

При этом Россельхознадзор выступал гарантом соблюдения данных требований с российской стороны.

Отметим, что Красноярский край вошёл в число четырёх сибирских регионов, имеющих право на поставки яровой пшеницы в КНР. Также может экспортироваться зерно, выращенное на территории Алтайского края, Новосибирской и Омской областей.

«На сегодняшний день запасы зерна в крае, отвечающего требованиям китайской стороны, позволяют говорить о возможности отправки 250 тысяч тонн зерна на экспорт. Расширение экспортного потенциала — одна из важнейших задач сельскохозяйственной отрасли. Для Красноярского края это возможность нового рынка сбыта зерна, а значит, и перспектива развития аграрного бизнеса, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель», — отметили в пресс-службе ведомства.

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