На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены
Сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.
Сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.
Во Владивостоке на улице Адмирала Невельского, 17 по заказу администрации города начался ремонт подпорной стены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Работы начались с обрезки деревьев, попавших в зону строительства, демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. Новая подпорная стенка будет выполнена из монолитного железобетона. Предусмотрен и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод. Кроме того, после завершения строительных работ подрядная организация выполнит благоустройство территории — восстановит детскую и бельевую площадки, а также озеленение.
Напомним, что сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.