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11:06 (мск), источник: VLADNEWS

На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены

Сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.

Во Владивостоке на улице Адмирала Невельского, 17 по заказу администрации города начался ремонт подпорной стены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На объект работает спецтехника подрядной организации. На месте старой аварийной подпорной стены строители возведут новую, длина которой более 130 метров, а высота — порядка пяти.

Работы начались с обрезки деревьев, попавших в зону строительства, демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. Новая подпорная стенка будет выполнена из монолитного железобетона. Предусмотрен и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод. Кроме того, после завершения строительных работ подрядная организация выполнит благоустройство территории — восстановит детскую и бельевую площадки, а также озеленение.

Напомним, что сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.

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