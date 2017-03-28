На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены

Во Владивостоке на улице Адмирала Невельского, 17 по заказу администрации города начался ремонт подпорной стены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На объект работает спецтехника подрядной организации. На месте старой аварийной подпорной стены строители возведут новую, длина которой более 130 метров, а высота — порядка пяти.

Работы начались с обрезки деревьев, попавших в зону строительства, демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. Новая подпорная стенка будет выполнена из монолитного железобетона. Предусмотрен и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод. Кроме того, после завершения строительных работ подрядная организация выполнит благоустройство территории — восстановит детскую и бельевую площадки, а также озеленение.

Напомним, что сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.