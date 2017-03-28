Воронежский индустриальный парк «Масловский» получит 556,6 млн рублей
Деньги выделят из федбюджета для возмещения затрат на создание инфраструктуры.
Деньги выделят из федбюджета для возмещения затрат на создание инфраструктуры.
Федеральные власти выделят воронежскому индустриальному парку «Масловский» 556,62 млн рублей для компенсации затрат на создание инфраструктуры. Деньги выделят в течение 2017−2019 годов, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ во вторник, 28 марта.
В 2016 году «Масловский» получил 102,52 млн рублей, следует из подписанного премьером Дмитрием Медведевым документа. В 2017 году власти направят в индустриальный парк 218,3 млн рублей, в 2018-м — 266,66 млн рублей, в 2019-м — 71,66 млн рублей. Объем средств уточняется с учетом поступивших федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически уплаченных резидентами индустриального парка.
Всего правительство страны в 2017 году распределит 3 млрд рублей девятью регионами страны, в 2018-м — 2,6 млрд между семью регионами и в 2019-м — 1,2 млрд между 5 регионами.
Контекст
Индустриальный парк «Масловский» площадью около 600 га, расположенный на границе Воронежа и Новоусманского района — самая крупная промышленная площадка в регионе. «Масловский» открылся в апреле 2010 года. В феврале 2016-го индустриальный парк «Масловский» включили в перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, которые поддерживает федбюджет.
Специализация индустриального парка — машиностроение и металлообработка. Резиденты «Масловского» получают налоговые льготы, субсидии из облбюджета на погашение процентной ставки по кредитам и создание социальной и инженерной инфраструктуры.
На территории индустриального парка ООО «Сименс Трансформаторы» ведет строительство завода по производству силовых трансформаторов, ООО «Воронежсельмаш» возводит завод по производству элеваторного оборудования и зерноочистительной техники. В число резидентов индустриального парка входит мебельный холдинг «Ангстрем», ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК», ООО ПЛК «Армакс Групп», ООО «УСК «СпецСтальТехМонтаж», ООО «ЛС», ООО «Гранд Лайн-Центр», ООО «Выбор-ОБД», ООО «Парк-А», ООО «Бионорика Иммобилиенгезельшафт Воронеж», ООО «АтлантисПак-Имущественный комплекс», ООО «ЕВРОПАК ГРУПП», ООО «ДорХан Воронеж», ООО «НаDO».