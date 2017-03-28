Воронежский индустриальный парк «Масловский» получит 556,6 млн рублей

Федеральные власти выделят воронежскому индустриальному парку «Масловский» 556,62 млн рублей для компенсации затрат на создание инфраструктуры. Деньги выделят в течение 2017−2019 годов, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ во вторник, 28 марта.

В 2016 году «Масловский» получил 102,52 млн рублей, следует из подписанного премьером Дмитрием Медведевым документа. В 2017 году власти направят в индустриальный парк 218,3 млн рублей, в 2018-м — 266,66 млн рублей, в 2019-м — 71,66 млн рублей. Объем средств уточняется с учетом поступивших федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически уплаченных резидентами индустриального парка.

Всего правительство страны в 2017 году распределит 3 млрд рублей девятью регионами страны, в 2018-м — 2,6 млрд между семью регионами и в 2019-м — 1,2 млрд между 5 регионами.

Контекст

Индустриальный парк «Масловский» площадью около 600 га, расположенный на границе Воронежа и Новоусманского района — самая крупная промышленная площадка в регионе. «Масловский» открылся в апреле 2010 года. В феврале 2016-го индустриальный парк «Масловский» включили в перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, которые поддерживает федбюджет.

Специализация индустриального парка — машиностроение и металлообработка. Резиденты «Масловского» получают налоговые льготы, субсидии из облбюджета на погашение процентной ставки по кредитам и создание социальной и инженерной инфраструктуры.

На территории индустриального парка ООО «Сименс Трансформаторы» ведет строительство завода по производству силовых трансформаторов, ООО «Воронежсельмаш» возводит завод по производству элеваторного оборудования и зерноочистительной техники. В число резидентов индустриального парка входит мебельный холдинг «Ангстрем», ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК», ООО ПЛК «Армакс Групп», ООО «УСК «СпецСтальТехМонтаж», ООО «ЛС», ООО «Гранд Лайн-Центр», ООО «Выбор-ОБД», ООО «Парк-А», ООО «Бионорика Иммобилиенгезельшафт Воронеж», ООО «АтлантисПак-Имущественный комплекс», ООО «ЕВРОПАК ГРУПП», ООО «ДорХан Воронеж», ООО «НаDO».