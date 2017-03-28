Уловы приморских рыбаков бьют рекорды
С начала года приморские рыбаки выловили 3 268 тонн краба, это на 1 115 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Дейта».
С начала года приморские рыбаки выловили 3 268 тонн краба, это на 1 115 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Дейта».
«Всего в наступившем году рыбодобывающие предприятия Приморья выловили уже более 275,5 тысяч тонн водных биоресурсов. Объем вылова увеличился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
Напомним, вылов предприятий Приморья в прошлом году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Рост вылова водных биоресурсов связан с увеличением квот добычи, а также улучшением организации промысла.
«Около 20 процентов общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», — подчеркивал губернатор Приморья Владимир Миклушевской.
Ранее глава региона отмечал, что неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья известно далеко за пределами России.
Анна Иваницына.