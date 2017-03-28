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10:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Уловы приморских рыбаков бьют рекорды

С начала года приморские рыбаки выловили 3 268 тонн краба, это на 1 115 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Дейта».

«Всего в наступившем году рыбодобывающие предприятия Приморья выловили уже более 275,5 тысяч тонн водных биоресурсов. Объем вылова увеличился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, вылов предприятий Приморья в прошлом году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Рост вылова водных биоресурсов связан с увеличением квот добычи, а также улучшением организации промысла.

«Около 20 процентов общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», — подчеркивал губернатор Приморья Владимир Миклушевской.

Ранее глава региона отмечал, что неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья известно далеко за пределами России.

Анна Иваницына.

Комментарии
1
Марат
где эти крабы?японцы с корейцами отжираются .
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