Уловы приморских рыбаков бьют рекорды

«Всего в наступившем году рыбодобывающие предприятия Приморья выловили уже более 275,5 тысяч тонн водных биоресурсов. Объем вылова увеличился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, вылов предприятий Приморья в прошлом году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Рост вылова водных биоресурсов связан с увеличением квот добычи, а также улучшением организации промысла.

«Около 20 процентов общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», — подчеркивал губернатор Приморья Владимир Миклушевской.

Ранее глава региона отмечал, что неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья известно далеко за пределами России.

Анна Иваницына.