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10:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловских бюджетников приучат к «Миру» за год

После чего дойдет черед пенсионеров.

Источник: УралИнформБюро

Все бюджетники и пенсионеры должны будут перейти на национальную платежную систему «Мир». Об этом 28 марта на совещании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов заявила замначальника уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» начнут получать новые сотрудники бюджетной сферы. Уже работающие должны будут перейти на новую систему до 1 июля 2018 года. К 1 июля 2020 года на «Мир» переведут всех пенсионеров, передает корреспондент «Уралинформбюро».

По словам Ильиной, по состоянию на начало 2017 года в Свердловской области обслуживать карты «Мир» готовы 91% банкоматов и 76% торговых терминалов.

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