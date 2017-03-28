Новосибирский аэропорт «Толмачёво» перешел на летнее расписание, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Новое расписание начало действовать с 26 марта и будет актуально до 28 октября.

Летом 2017 года увеличится частота рейсов в Ростов-на-Дону, Братск, Талакан и Тюмень. Традиционно в летний период увеличится частота рейсов на юг России в Симферополь, Анапу и Сочи, а также в Санкт-Петербург.

Программа государственной поддержки региональных авиаперевозок будет действовать в отношении девяти направлений, выполняемых из аэропорта «Толмачёво» — Байкит, Горно-Алтайск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Стрежевой, Томск, Сургут и Ханты-Мансийск.

«В настоящее время аэропорт “Толмачёво” проводит подготовку к работе в весенне-летний период. С 1 апреля сотрудники службы приступают к активному мониторингу орнитологической обстановки на аэродроме в рамках орнитологического обеспечения безопасности полётов», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в 2016 году пассажиропоток «Толмачёво» превысил 4 млн пассажиров. В январе 2017 года аэропорт «Толмачёво» обслужил 321 043 пассажира, что на 30% выше аналогичного показателя 2016 года.