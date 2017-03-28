В марте в Самарской области средний размер пенсии составил 13 363 рубля

В марте в Самарской области пенсии и пособия выплачивали вовремя. Затраты составили 12,4 млрд рублей.

По данным Пенсионного фонда России, в регионе насчитывается 993 252 пенсионера. Средний размер пенсии по области составил 13 363 рубля. Выплаты по инвалидности немного меньше — 8 172, 69 рубля.

Подсчеты Пенсионного фонда по случаю потери кормильца в семье остановились на цифре 9 425 рублей. Социальная пенсия составляет 7 795,28 рубля, сообщает 63.ру.