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10:38 (мск), источник: НИА Самара

В марте в Самарской области средний размер пенсии составил 13 363 рубля

В регионе насчитывается 993 252 пенсионера.

В марте в Самарской области пенсии и пособия выплачивали вовремя. Затраты составили 12,4 млрд рублей.

По данным Пенсионного фонда России, в регионе насчитывается 993 252 пенсионера. Средний размер пенсии по области составил 13 363 рубля. Выплаты по инвалидности немного меньше — 8 172, 69 рубля.

Подсчеты Пенсионного фонда по случаю потери кормильца в семье остановились на цифре 9 425 рублей. Социальная пенсия составляет 7 795,28 рубля, сообщает 63.ру.

Стоит отметить, что с 1 марта областные власти отменили ежемесячные денежные выплаты работающим пенсионерам и пожилым гражданам, которые получают более 19,5 тысяч рублей.
Такие меры привели к неожиданным последствиям. Как сообщала ранее министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, 35 тысяч ветеранов труда уволились с работы, чтобы получать ежемесячную денежную выплату.

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