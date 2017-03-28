Безработных иркутян позовут на работу в другие районы Иркутской области
Помощь в трудоустройстве окажут безработным иркутянам.
Помощь в трудоустройстве окажут безработным иркутянам.
Работу в других районах предложат безработным иркутянам 29 марта 2017 года в рамках акции «День трудовой мобильности». Как 28 марта сообщила
Специалисты ведомства предоставят информацию о наличии свободных рабочих мест межрегионального и межтерриториального банков вакансий, проинформируют о ситуации на рынке труда региона, востребованных профессиях и о требованиях, предъявляемых работодателями к кандидатам на вакантные места, помогут подобрать варианты для трудоустройства, ознакомят с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки при переезде.