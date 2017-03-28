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10:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые полигоны ТБО появятся в Приморье

В Приморье утверждена территориальная схема обращения с отходами, согласно которой в регионе будут построены дополнительные комплексы по сжиганию отходов, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Об этом директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко заявил на заседании Правления Совета муниципальных образований сегодня, 28 марта.

«Среди всех регионов России Приморье одним из первых подготовило территориальную схему обращения с отходами — основополагающий документ для развития инфраструктуры на ближайшие 10 лет», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Сегодня в Приморье насчитывается 13 комплексов по утилизации твердых бытовых отходов, но действующих мощностей на весь край не хватает.

«Территориальной схемой предусмотрено строительство еще девяти полигонов, а также создание контейнерных площадок, в том числе и передвижных. Также запланировано, что организацией работы новых объектов будет заниматься единый региональный оператор», — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в Приморье начинает работать программа по созданию межрайонных полигонов твердых бытовых отходов. По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, строительство полигонов в каждом муниципальном образовании экономически и экологически невыгодно.

Анна Иваницына.

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