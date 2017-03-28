Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Никакая" жена: Кончаловский поведал о браке с Толкалиной - СМИ
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
11:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отправлять заявки на благоустройство дворов призывают иркутян

В Иркутске благоустроят около 200 дворов.

Источник: Reuters

Около 200 иркутских дворов благоустроят в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Как 28 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя департамента стратегического развития Юлию Ашуркову, дизайн и реализация благоустройства будет обсуждаться и согласовываться с жителями. Она отметила, иркутяне могут направить заявки по благоустройству дворов и общественных пространств с 31 марта по 14 апреля по адресу: edinrosirkutsk@yandex.ru. Кроме того, подробная информация о проекте «Городская среда» представлена на официальном сайте администрации Иркутска www.admirk.ru.

«Вместе с иркутянами мы сможем сформировать общественные пространства высокого качества: высокотехнологичные, удобные и красивые, — подчеркнула Юлия Ашуркова. — Жители должны в первую очередь сами определить, что они хотят видеть в своем дворе. Кому-то нужны парковочные места, кому-то — детские площадки, а кому-то — места для выгула собак. Все эти пожелания будут учтены при составлении дизайн-проектов».

Развитие городской среды должно быть системным. Планируется, что на определенной территории весь комплекс мероприятий должен быть проведен единовременно, работы будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных дворов. Как отметила начальник департамента реализации градостроительной политики Ольга Иванова, сейчас главы округов ведут активную работу с населением, ТОСами, старшими по домам, управляющими компаниями.

В рамках реализации проекта «Городская среда» планируется обустроить 18 общественных пространств и 200 дворов. В том числе фан-зону на бульваре Гагарина и острове Юность для трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, острова Юность и Конный, пляж Якоби, сквер Вампилова, парк Комсомольский, сад Томпсона, Иерусалимскую лестницу, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, площадь Конституции и т. д.

«Это именно те территории, по которым раннее поступали просьбы от жителей и обращения депутатов, заявки от общественных организаций, — сообщила Ольга Иванова. — На сегодня мы имеем уже девять концепций с готовой проектно-сметной документацией».

Параллельно с реализацией федерального проекта городские власти разрабатывают муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Иркутске на 2017 год». На ее реализацию в муниципальном бюджете предусмотрено 321 млн рублей, из них 271 млн рублей будет направлено на благоустройство дворов, 50 млн рублей — на обустройство общественных пространств.

«В прошлом году мы начали благоустройство Иркутска и сейчас горожане ждут продолжение этой работы, — подчеркнул глава города Дмитрий Бердников. — Важно, чтобы проекты по обустройству дворовых территорий учитывали пожелания всех жителей. Поэтому нужно максимально подключать и общественность, и представителей ТОСов. Это задача, поставленная на федеральном уровне от партии “Единая Россия”».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иран допустил предоставление России баз для борьбы с терроризмом
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь