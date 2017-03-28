Отправлять заявки на благоустройство дворов призывают иркутян
В Иркутске благоустроят около 200 дворов.
В Иркутске благоустроят около 200 дворов.
Около 200 иркутских дворов благоустроят в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Как 28 марта 2017 года сообщила
«Вместе с иркутянами мы сможем сформировать общественные пространства высокого качества: высокотехнологичные, удобные и красивые, — подчеркнула Юлия Ашуркова. — Жители должны в первую очередь сами определить, что они хотят видеть в своем дворе.
Развитие городской среды должно быть системным. Планируется, что на определенной территории весь комплекс мероприятий должен быть проведен единовременно, работы будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных дворов. Как отметила начальник департамента реализации градостроительной политики Ольга Иванова, сейчас главы округов ведут активную работу с населением, ТОСами, старшими по домам, управляющими компаниями.
В рамках реализации проекта «Городская среда» планируется обустроить 18 общественных пространств и 200 дворов. В том числе
«Это именно те территории, по которым раннее поступали просьбы от жителей и обращения депутатов, заявки от общественных организаций, — сообщила Ольга Иванова. — На сегодня мы имеем уже девять концепций с готовой
Параллельно с реализацией федерального проекта городские власти разрабатывают муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Иркутске на 2017 год». На ее реализацию в муниципальном бюджете предусмотрено 321 млн рублей, из них 271 млн рублей будет направлено на благоустройство дворов, 50 млн рублей — на обустройство общественных пространств.
«В прошлом году мы начали благоустройство Иркутска и сейчас горожане ждут продолжение этой работы, — подчеркнул глава города Дмитрий Бердников. — Важно, чтобы проекты по обустройству дворовых территорий учитывали пожелания всех жителей. Поэтому нужно максимально подключать и общественность, и представителей ТОСов. Это задача, поставленная на федеральном уровне от партии “Единая Россия”».