Отправлять заявки на благоустройство дворов призывают иркутян

Около 200 иркутских дворов благоустроят в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Как 28 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя департамента стратегического развития Юлию Ашуркову, дизайн и реализация благоустройства будет обсуждаться и согласовываться с жителями. Она отметила, иркутяне могут направить заявки по благоустройству дворов и общественных пространств с 31 марта по 14 апреля по адресу: edinrosirkutsk@yandex.ru. Кроме того, подробная информация о проекте «Городская среда» представлена на официальном сайте администрации Иркутска www.admirk.ru.

«Вместе с иркутянами мы сможем сформировать общественные пространства высокого качества: высокотехнологичные, удобные и красивые, — подчеркнула Юлия Ашуркова. — Жители должны в первую очередь сами определить, что они хотят видеть в своем дворе. Кому-то нужны парковочные места, кому-то — детские площадки, а кому-то — места для выгула собак. Все эти пожелания будут учтены при составлении дизайн-проектов».

Развитие городской среды должно быть системным. Планируется, что на определенной территории весь комплекс мероприятий должен быть проведен единовременно, работы будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных дворов. Как отметила начальник департамента реализации градостроительной политики Ольга Иванова, сейчас главы округов ведут активную работу с населением, ТОСами, старшими по домам, управляющими компаниями.

В рамках реализации проекта «Городская среда» планируется обустроить 18 общественных пространств и 200 дворов. В том числе фан-зону на бульваре Гагарина и острове Юность для трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, острова Юность и Конный, пляж Якоби, сквер Вампилова, парк Комсомольский, сад Томпсона, Иерусалимскую лестницу, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, площадь Конституции и т. д.

«Это именно те территории, по которым раннее поступали просьбы от жителей и обращения депутатов, заявки от общественных организаций, — сообщила Ольга Иванова. — На сегодня мы имеем уже девять концепций с готовой проектно-сметной документацией».

Параллельно с реализацией федерального проекта городские власти разрабатывают муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Иркутске на 2017 год». На ее реализацию в муниципальном бюджете предусмотрено 321 млн рублей, из них 271 млн рублей будет направлено на благоустройство дворов, 50 млн рублей — на обустройство общественных пространств.

«В прошлом году мы начали благоустройство Иркутска и сейчас горожане ждут продолжение этой работы, — подчеркнул глава города Дмитрий Бердников. — Важно, чтобы проекты по обустройству дворовых территорий учитывали пожелания всех жителей. Поэтому нужно максимально подключать и общественность, и представителей ТОСов. Это задача, поставленная на федеральном уровне от партии “Единая Россия”».