В Перми увеличат финансирование на отлов и содержание бродячих собак

Депутаты городской думы Перми обсудили ситуацию с бродячими собаками в городе. В прошлом году на отлов и содержание бездомных собак потратили более 17 млн рублей. С мая по декабрь поймали 1292 голов. 515 животных стерилизовали.

Примечательно, что 392 собаки отдали в приют жители. В то же время 712 собак пермяки забрали из приюта домой.

В этом году на отлов и содержание пойдёт около 30 млн рублей. По плану надо убрать с улиц города 2040 собак за 2017 год. На сегодня уже поймали 432 бродячих псов. В муниципальном приюте сейчас живут 643 собаки.