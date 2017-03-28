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11:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области готовят к акционированию 25 ДРСУ

100% участия останется за регионом.

Источник: Om1.ru

На данный момент на предприятиях, которые планируется преобразовать в акционерное общество, идет инвентаризация имущества, подготовка промежуточных бухгалтерских балансов, сообщили в пресс-службе облправительства.

В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2017 год акционировать планируется такие дорожные ремонтно-строительные управления, как Азовское, Большереченское, Большеуковское, Горьковское, Знаменское, Колосовское, Кормиловское, Крутинское, Любинское, Называевское и другие.

Ожидается, что за счет этого будет увеличена их эффективность как хозяйствующих субъектов, а также увеличатся поступления в бюджет, поскольку норматив отчисления дивидендов акционерных обществ составляет 50%, что в 2 раза выше норматива отчисления части чистой прибыли для госпредприятий.

Напомним Приватизация ДРСУ вызвала бурную дискуссию между губернатором Назаровым и министрами.

Борис Смольников, министр имущественных отношений Омской области:

 — В настоящее время предприятиями проводится инвентаризация имущества, ведется подготовка промежуточных бухгалтерских балансов. Планируется, что правовые акты об условиях приватизации предприятий, с сохранением 100% участия Омской области, будут приняты в течение года по отдельному графику. После этого будут выполнены юридические действия по госрегистрации выпуска акций акционерных обществ и регистрации организаций в качестве юридических лиц.

В 2016 году таким же способом с сохранением участия региона уже были преобразованы шесть предприятий: ГП «Омскавтодор», ГП «ДРСУ № 2», ГП «ДРСУ № 3», ГП «ДРСУ № 5», ГП «ДРСУ № 6», ГП «Тюкалинское ДРСУ». Причем 6-е ДРСУ, расположенное в Калачинске и учрежденное, как и другие госпредприятия, региональными Минимущества и Минстроем, стало в этом процессе флагманом.

 — Проще будет работать по приобретению материалов. Все госпредприятия должны работать по ФЗ-44, при акционировании от этого уйдем. Сможем сами проводить небольшие торги и выявлять лучших поставщиков, — комментировал директор ДРСУ № 6 Владимир Караванцев.

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