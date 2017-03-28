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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси на каждые 100 вакансий приходится 106 безработных

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 100 заявленных нанимателями вакансий приходилось на конец февраля текущего года 106 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец февраля прошлого года — 179 человек). Такие данные опубликованы на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

В январе-феврале нынешнего года на учет было поставлено 37,3 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 30,6 тыс. человек, или 82% от числа обратившихся. Оказано содействие в трудоустройстве 19,1 тыс. человек, в том числе 15,3 тыс. безработных, или 80,1% от числа всех трудоустроенных.

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец февраля 2017 года составила 42,8 тыс. человек, что на 16,3% меньше, чем на конец февраля 2016 года, и на 7,2% больше, чем на конец января 2017-го. Уровень зарегистрированной безработицы на конец февраля текущего года равнялся 1% от экономически активного населения (год назад этот показатель был 1,1%).

На конец февраля в общей численности зарегистрированных безработных женщины составляли 32,6%.

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