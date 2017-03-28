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11:44 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские власти могут поменять место строительства мусоросортировочного комплекса

Проект в Раздольном вызвал неоднозначное отношение со стороны общественности и ученых-экологов.

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Власти Новосибирской области не исключают возможности смены места для мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов, который планировалось построить в Раздольном Новосибирской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий. Данный проект вызвал неоднозначное отношение со стороны общественности и ученых-экологов.

«Я дал команду нашему департаменту имущественно-земельных отношений проработать возможность вариации. То, что это (полигоны) должно быть на левом и на правом берегу — это несомненно. А где уж — рассмотрим, какие могут быть альтернативы, и вернемся к обсуждению с активистами и со всеми, какой вариант окончательный и правильный избрать», — сказал он. Городецкий также подчеркнул, что, кроме того, рабочий проект мусоросортировочного комплекса пройдет «максимально независимую» экологическую экспертизу в Москве и еще одни общественные слушания.

Ранее Ространснадзор рекомендовал губернатору Новосибирской области принять «правомерное решение по вопросу строительства мусоросортировочных комплексов» в 13,8 км от аэродрома, используемого заводом им. Чкалова, так как земля, выделенная ранее под строительство комплекса «Раздольное», попадает в запретную зону — комплекс должен находиться в не менее 15 км от аэродрома из-за возможного скопления птиц на полигоне.

В свою очередь ученые-экологи Сибирского отделения РАН сообщали, что размещение мусороперерабатывающего комплекса, который затронет бассейн реки Издревая, нанесет невосполнимый экологический урон этой уникальной территории.

В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией «Экология- Новосибирск», предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать объект — систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы «Верх-Тула», «Раздольное», полигон «Верх-Тула», а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Комплексы должны открыться к 2019 году. В настоящее время Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает лишь четырьмя мусорными полигонами.

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