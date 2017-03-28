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11:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Названа предварительная цена аэроэкспресса из Красноярска до аэропорта

Окончательного решения о строительстве еще не принято.

В Красноярске определили предварительную стоимость аэроэкспресса до аэропорта «Емельяново».

Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, сейчас специалисты оценивают возможность строительства железнодорожной ветки до «Емельяново», идут проектные работы. По предварительным данным, аэроэкспресс будет идти 50 минут, стоимость билета составит 140 рублей.

Окончательного решения о строительстве еще не принято. Чтобы понять, насколько маршрут нужен красноярцам, в соцсетях и на сайте компании «КрасПригород» запустили голосование. Итоги планируют подвести после 3 апреля.

Напомним, 1 марта во время визита в Красноярск президент Владимир Путин обратил внимание на отсутствие в городе аэроэкспресса и поручил проработать этот вопрос. Однако тогда же министр транспорта РФ Максим Соколов выразил опасения, что ветка себя не окупит.

Виктор Толоконский согласился, что железнодорожная ветка современному международному аэропорту необходима, и сообщил, что предложение президента будет обсуждаться с РЖД. Однако, по его мнению, острой нужды в аэроэкспрессе красноярцы не испытывают.

Начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт сообщал, что стоимость проекта составит несколько десятков миллиардов рублей. В настоящее время дорога от аэропорта до центра Красноярска на легковой машине занимает не менее 40 минут, но только в случае отсутствия в городе автомобильных пробок. При наличии заторов дорога занимает больше часа, что, по словам Рейнгардта, противоречит требованиям к проведению крупных международных соревнований.

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