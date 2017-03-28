Воронежский «Центральный рынок» не смог спрятаться от ревизоров
Проверка городской КСП выявила ряд нарушений в работе предприятия.
Проверка городской КСП выявила ряд нарушений в работе предприятия.
Воронежская
Особое внимание контролеры уделили нормам федерального закона «Об акционерных обществах», в частности вопросам, касающимся получению прибыли. В итоге выяснилось, что общество несёт убытки
При этом списание и продажа имущества производились без согласования с советом директоров, что нарушает принятый устав.
— Установлены и другие факты неэффективного распоряжения имуществом. Так, например, предоставление помещений Центрального рынка осуществлялось по арендной плате, стоимость которой покрывает лишь расходы на уплату налогов, — рассказали в КСП.
Кроме того, были допущены нарушения законодательства о закупках. В частности, товары приобретали без соответствующего положения, а сведения о закупках не размещали в единой информационной системе. В некоторых случаях закупки проводили без конкурсных процедур.
Отметим, совет директоров «Центрального рынка» обязали нарушения устранить, а акт проверки направили в прокуратуру Ленинского района.