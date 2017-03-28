Воронежский «Центральный рынок» не смог спрятаться от ревизоров

Воронежская контрольно-счётная палата завершила проверку Центрального рынка, сообщил сайт КСП. Ведомство выясняло, насколько добросовестно совет директоров предприятия выполняет условия приватизации, утверждённые городской думой.

Особое внимание контролеры уделили нормам федерального закона «Об акционерных обществах», в частности вопросам, касающимся получению прибыли. В итоге выяснилось, что общество несёт убытки из-за неэффективной деятельности. Только организация торговых ярмарок нанесла урон в 3,6 миллиона рублей.

При этом списание и продажа имущества производились без согласования с советом директоров, что нарушает принятый устав.

— Установлены и другие факты неэффективного распоряжения имуществом. Так, например, предоставление помещений Центрального рынка осуществлялось по арендной плате, стоимость которой покрывает лишь расходы на уплату налогов, — рассказали в КСП.

Кроме того, были допущены нарушения законодательства о закупках. В частности, товары приобретали без соответствующего положения, а сведения о закупках не размещали в единой информационной системе. В некоторых случаях закупки проводили без конкурсных процедур.

Отметим, совет директоров «Центрального рынка» обязали нарушения устранить, а акт проверки направили в прокуратуру Ленинского района.