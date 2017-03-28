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11:21 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове обсудят инновации в области IT разработок

В молдавской столице состоится научная конференция, на которой будут обсуждаться инновационные технологии в области IT разработок. Саммит будет объединять в себе такие сферы деятельности, как ИТ-сектор и бизнес-сообщество, а также партнеров по развитию в гражданском обществом, сообщает МОЛДПРЕС.

Источник: Actualitati.md

Форум запланирован на 30 марта, в котором примут участие более 600 делегатов из разных стран мира. Мероприятие будет проходить в Центре Tekwill с очень насыщенной и разнообразной программой. Организаторы акцентируют внимание, что в последнее время конкурентоспособность ИТ-сектора в Молдове очень выросла. Для молодых талантов форум может стать блестящей возможностью показать себя. Отдельная тема, которой будет посвящена сессия ICT4Education, будет внедрение новинки в области ИКТ в образование.

Впервые международная конференция Информационные технологии состоялась в 2001 году. За шестнадцать лет она стала одним из значимых событий в сфере информационных технологий, зарекомендовав себя основным генератором стратегических подходов и тенденций развития IT-отрасли Молдовы.

Высокое качество продукции делает производителя и страну известной во всем мире, что позволяет экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это дает возможность платить большие зарплаты работникам, большие налоги государству, и только так можно добиться богатства и процветания страны. Мы доказали, что такое возможно на уровне одной компании, теперь хотим показать, что это возможно на уровне всей страны, — заявил директор Ritlabs Максим Масютин.

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В Молдове обсудят инновации в области IT разработок
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